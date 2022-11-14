Нигматуллин рассказал, что ждёт «Локомотив» с Галактионовым

Экс-голкипер сборной России и столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «железнодорожников».

«Это большой эксперимент. Галактионов свою квалификацию пока нигде не подтвердил. Со своей предыдущей командой он боролся за выживание. Та же участь ждет его и в «Локо», - цитирует эксперта «Спорт-экспресс».

Напомним, что о назначении Галактионова было объявлено 13 ноября. Он заключил с «железнодорожниками» контракт до окончания сезона-2023/2024.

На зимнюю паузу в чемпионате России «Локомотив» ушел на 14-м месте в турнирной таблице.