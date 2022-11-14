Пономарёв спрогнозировал топ-3 по итогам сезона РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о перспективах «армейцев» после поражения от «Динамо» в матче 17-го тура Премьер-лиги. Подопечные Владимира Федотова потерпели поражение на выезде со счетом 1:2.

«Отставание от тройки? Все по делу. Но «Ростов» там не задержится. Его поставят на свое место. Я уверен, что по итогу он не будет впереди ЦСКА. Впереди будут «Зенит», «Спартак» и ЦСКА», - цитирует Пономарёва издание «Спорт-экспресс».

После неудачи в столичном дерби «армейский» коллектив опустился на пятое место в турнирной таблице, пропустив на четвертую строчку «Динамо».