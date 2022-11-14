Губерниев: «С Галактионовым «Локомотив» начнёт забивать и поднимется выше»

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно назначения Михаила Галактионова на пост главного тренера столичного «Локомотива».

«Галактионов безусловно поможет. Состав очень хороший. «Локомотив» начнет забивать и поднимется выше. Я уверен в этом на сто процентов», - приводит слова Губерниева «Спорт-экспресс».

Напомним, что накануне пресс-служба «железнодорожников» объявила о подписании контракта с Галактионовым до завершения сезона-2023/2024.

После 17 туров чемпионата России москвичи занимают лишь 14-ю строчку, набрав 13 баллов.