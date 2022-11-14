Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» прокомментировали новость об уходе Кассьерры

14 Ноября 2022 • 10:47 Комментировать

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном уходе колумбийского форварда Матео Кассьерры.

«Кассьерра может приостановить контракт с «Зенитом» и уйти из клуба бесплатно? Не несите ерунду», - ответил руководитель на вопрос корреспондента «РБ Спорта».

25-летний южноамериканский нападающий перешел в «Зенит» из «Сочи» минувшим летом за 4,5 миллиона евро. С ним был подписан трехлетний трудовой договор.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Кассьерра принял участие в 14 поединках, отметившись тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев Матео Кассьерра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Ноября
11:13 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин рассказал, что ждёт «Локомотив» с Галактионовым
11:07 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв спрогнозировал топ-3 по итогам сезона РПЛ
11:05 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» высказались о возможности догнать «Зенит»
11:01 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «С Галактионовым «Локомотив» начнёт забивать и поднимется выше»
10:51 · Россия. Премьер-лига
Медина — о выступлении ЦСКА в первой части сезона: «Уверен, что мы можем лучше»
10:47 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали новость об уходе Кассьерры
10:40 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» рассказали о планах на зимнее трансферное окно
10:17 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Динамо», ЦСКА и клубы не из топ-5 могут зацепиться за медали»
10:17 · Россия. Премьер-лига
Личка считает, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ
10:12 · Россия. Премьер-лига
Обляков подвёл итоги дерби «Динамо» - ЦСКА
10:07 · Россия. Премьер-лига
В «Ростове» не исключают зимние трансферы
10:03 · Россия. Премьер-лига
Даса назвал футболистов, с которыми сдружился в «Динамо»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Кравцов высказался о возможном возвращении в «Зенит»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Гафин — о матче «Динамо» — ЦСКА: «Если бы все матчи РПЛ проходили на таком уровне, наш чемпионат был бы одним из самых топовых в мире»
09:38 · Россия. Премьер-лига
Федун оценил результат «Спартака» в первой части сезона РПЛ 1
Все новости
Рекомендуем