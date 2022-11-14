В «Зените» прокомментировали новость об уходе Кассьерры

Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном уходе колумбийского форварда Матео Кассьерры.

«Кассьерра может приостановить контракт с «Зенитом» и уйти из клуба бесплатно? Не несите ерунду», - ответил руководитель на вопрос корреспондента «РБ Спорта».

25-летний южноамериканский нападающий перешел в «Зенит» из «Сочи» минувшим летом за 4,5 миллиона евро. С ним был подписан трехлетний трудовой договор.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Кассьерра принял участие в 14 поединках, отметившись тремя результативными передачами.