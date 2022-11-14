Овчинников: «Динамо», ЦСКА и клубы не из топ-5 могут зацепиться за медали»

Экс-футболист московского «Локомотива» Сергей Овичнников высказался о борьбе за призовые места в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«ЦСКА и «Динамо» могут побороться за медали в этом сезоне. Даже клубы не из топ-5 могут зацепиться. Прогнозировать сложно, ведь весенний отрезок - это отдельная часть сезона», - приводит слова Овчинникова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что «Динамо» и ЦСКА встречались в 17-м туре Премьер-лиги. Дерби завершилось победой «бело-голубых» со счетом 2:1.

В настоящий момент лидером является «Зенит». На втором месте располагается «Спартак», а топ-3 замыкает «Ростов».