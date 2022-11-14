Обляков подвёл итоги дерби «Динамо» - ЦСКА

В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги состоялось московское дерби между «Динамо» и ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой «бело-голубых» со счетом 2:1.

Полузащитник проигравшей команды Иван Обляков посредством социальных сетей прокомментировал неудачу «армейцев».

«Это был крутой матч, который мы проиграли. Мы уверены, что недобрали очков, что играли лучше, что должны быть выше. Но футбол в конечном счете всегда справедлив», - написал футболист.

На зимний перерыв в РПЛ ЦСКА ушел на пятом месте в турнирной таблице.