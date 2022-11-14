В «Ростове» не исключают зимние трансферы

Футбольный функционер Алексей Рыскин, который занимает пост спортивного директора «Ростова», высказался касательно возможного усиления команды в зимнее трансферное окно.

«Планируются ли приобретения? От хорошего игрока никто никогда не откажется. А как получится, посмотрим», - приводит слова Рыскина издание «Спорт-экспресс».

В минувший уик-энд «Ростов» на выезде встречался с самарскими «Крыльями Советов». Подопечные Валерия Карпина отпраздновали победу со счетом 3:1.

По итогам 17 туров «жёлто-синие» занимают третье место в таблице РПЛ, отставание от «Зенита» составляет семь баллов.