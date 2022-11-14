Федун оценил результат «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Экс-владелец столичного «Спартака» Леонид Федун высказался насчет выступления «красно-белых» в первой половине сезона Российской премьер-лиги.

«Если бы у нас была ЛЧ, то было бы прекрасно. А без еврокубков все, что не первое место - не очень. Но я думаю, что болельщики довольны. Главное, что команда хорошо играет», - приводятся слова Федуна на страницах издания «Чемпионат».

По итогам 17 туров чемпионата России «народная команда» набрала 36 очков и находится на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.