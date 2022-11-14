Михаил Кержаков назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство

Страж ворот столичного «Спартака» Михаил Кержаков поделился мнением о том, что будет главным конкурентом «сине-бело-голубых» в споре за чемпионский титул РПЛ в нынешнем сезоне.

«Спартак» - главный конкурент «Зенита». Еще ЦСКА. «Ростов»? Мы никого не списываем со счетов, но две московские команды являются более явными конкурентами», - передает слова Кержакова «РБ Спорт».

На зимний перерыв в Премьер-лиге подопечные Сергея Семака ушли на первом месте, имея 6-очковый отрыв от идущего вторым «Спартака». ЦСКА с 29 набранными баллами располагается на пятой строчке в турнирной таблице.