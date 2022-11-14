Сенников - об усилении «Локомотива»: «100% кого-то перетащат из «Пари НН»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на назначение нового главного тренера в стане «железнодорожников». Пост рулевого столичного коллектива занял экс-наставник «Пари НН» Михаил Галактионов.

«Тренер успеет заложить фундамент, подобрать футболистов. Будет какая-то трансферная политика. 100% кого-то перетащит из «Пари НН». По весне будет ясно, получится у него или нет», - приводит слова Сенникова «Чемпионат».

В последнем матче Премьер-лиги перед зимней паузой «Локомотив» на своем поле принимал «Спартак» и потерпел поражение со счетом 1:2. После 17 туров «железнодорожники» с 13 баллами располагаются в зоне стыковых матчей.