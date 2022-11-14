Маричаль: «Я нахожусь на правильном пути»

Легионер столичного «Динамо» Николас Маричаль высказался о своем выступлении в недавнем дерби против ЦСКА (2:1) в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги.

«Мне есть к чему стремиться и совершенствоваться. Но стараюсь работать над собой и недостатками. Считаю, что я нахожусь на правильном пути», - приводит слова защитника издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России 21-летний уругвайский футболист принял участие в восьми матчах, в которых получил одну желтую карточку.

По итогам 17 туров Премьер-лиги «Динамо» с 29 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице.