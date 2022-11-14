Камоцци оценил выступление «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Франко Камоцци, который являлся советником экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о выступлении «красно-белых» в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«У «Спартака» получилась хорошая первая часть сезона. «Красно-белые» должны поддерживать этот уровень после перерыва, чтобы попытаться выиграть какой-нибудь трофей», - приводит слова Камоцци издание Metaratings.ru.

В последнем поединке перед зимним перерывом «Спартак» на «РЖД Арене» переиграл «Локомотив» со счетом 2:1. После 17 туров на счету подопечных Гильермо Абаскаля 36 набранных баллов. «Народная команда» отстает от лидирующего «Зенита» на шесть очков.