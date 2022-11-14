Гладилин оценил шансы «Спартака» опередить «Зенит»

Футбольный эксперт Валерий Гладилин поделился мнением о шансах московского «Спартака» побороться с петербургским «Зенитом» за чемпионский титул РПЛ в сезоне-2022/2023.

«Есть шансы, ребята поверили себя, но чтобы победить «Зенит», нельзя терять очки. Нужно побеждать в каждой игре, потому что питерцы редко допускают ошибки», - передает слова Гладилина «РБ Спорт».

В последнем матче чемпионата России перед зимним перерывом «красно-белые» на выезде победили «Локомотив» со счетом 2:1.

По итогам 17 туров «Спартак» идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть баллов.