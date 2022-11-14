Григорян оценил способности Сычевого

Российский футбольный тренер Александр Григорян поделился мнением о нападающем Владимире Сычевом, ныне выступающем за «Оренбург».

«По игре вопросов нет, оказался талантливым парнем. До этого играл на первенство бани, и вот так сразу показывает класс на таком уровне. Это говорит, что у него большие способности», - передает слова Григоряна «Матч ТВ».

Сычевой является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. На счету 26-летнего форварда 14 забитых мячей в 15 встречах.

Контракт Владимира с нынешним клубом рассчитан до конца 2024 года. Его рыночная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.