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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-тренер Сычевого: «Знаю, что у Владимира много предложений»

14 Ноября 2022 • 08:09 Комментировать

Экс-наставник омского «Иртыша» Евгений Харлачёв рассказал о востребованности своего экс-подопечного Владимира Сычового на трансферном рынке.

«Знаю, что у него есть много предложений. Пусть сам решает. Много примеров, когда футболисты уходили из таких добротных команд, как «Оренбург», на повышение и терялись», - цитирует Харлачёва издание «РБ Спорт».

В настоящий момент Сычевой является футболистом «Оренбурга». В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний форвард отметился 14 забитым мячами и лидирует в бомбардирской гонке.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Харлачёв Оренбург Владимир Сычевой
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