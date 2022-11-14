Экс-тренер Сычевого: «Знаю, что у Владимира много предложений»

Экс-наставник омского «Иртыша» Евгений Харлачёв рассказал о востребованности своего экс-подопечного Владимира Сычового на трансферном рынке.

«Знаю, что у него есть много предложений. Пусть сам решает. Много примеров, когда футболисты уходили из таких добротных команд, как «Оренбург», на повышение и терялись», - цитирует Харлачёва издание «РБ Спорт».

В настоящий момент Сычевой является футболистом «Оренбурга». В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 26-летний форвард отметился 14 забитым мячами и лидирует в бомбардирской гонке.