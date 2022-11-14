Харлачёв высказался о прогрессе Сычевого

Футбольный специалист Евгений Харлачёв, ранее работавший с нападающим «Оренбурга» Владимиром Сычевым, прокомментировал скачок в карьере 26-летнего игрока.

«Не удивлён успехами Сычевого. У него есть очень хорошее качество для нападающего - он очень упертый. Надо расти дальше», - передает слова тренера «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Сычевой отметился 14 забитыми мячами. Форвард «Оренбурга» является лидером бомбардирской гонки чемпионата России.

По итогам 17 туров команда из Оренбурга набрала 25 баллов и располагается на седьмой позиции в турнирной таблице.