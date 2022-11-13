Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «армейцев» от «Динамо» в московском дерби семнадцатого тура РПЛ (1:2), а также неудачное выступление в текущем сезоне «Краснодара» и «Краснодара-2».

- Почему ЦСКА проиграл «Динамо»?

- Потому что «Динамо» сильнее. ЦСКА до этого шёл выше в таблице? Значит, до этого ЦСКА был сильнее, а сегодня он слабее. Победа «Динамо» закономерна. Они молодцы. Акинфеев тащил сколько мог.

- По ударам у команд равенство.

- Вы ж понимаете, что можно бить и по входным воротам на стадионе – куда люди заходят, болельщики. А есть ещё футбольные ворота. И вся эта статистика, даже современная, включая xG, даёт только какое-то общее понимание, она больше для размышления тренеров и так далее. Но по факту может быть так, что один удар по воротам – это гол. А может быть десять ударов, и девять или все десять – мимо.

- Почему последние месяц-полтора оказались для ЦСКА смазанными?

- Вот это вопрос на засыпку, который, как обычно, висит в воздухе, и на него одного конкретного ответа нет. Здесь цепочка определённых вещей. Мы же не знаем, в каком находятся футболисты физическом, моральном состоянии и так далее. Что происходит, как, почему и зачем – это ключевые вопросы, на которые мы с вами на сто процентов не можем дать ответ. Какие-то ответы может дать главный тренер, а нам остаётся только констатировать факты, догадываться и размышлять.

- Это вызывает обеспокоенность?

- Безусловно. «Краснодар» и «Краснодар-2» идут на каких местах в чемпионате и в Первой лиге? Галицкий в шоке. У него суперакадемия, собраны сливки в первую очередь – лучшие молодые футболисты со всех регионов. Поэтому как-то так. За это мы и любим футбол – за то, что он непредсказуем. Есть что обсуждать, над чем задумываться и над чем работать.