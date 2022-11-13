В прессе появилась информация о том, что Педро Габриэл может покинуть «Локомотив» уже в зимнее трансферное окно. Сообщалось, что бразилец имеет проблемы в отношениях с командой и руководителями клуба.

За комментарием по поводу этой информации сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратилось к агенту Фернандо Гарсии, который работает с Педро Габриэлом.

«Педро Габриэл имеет конфликт с тренером и партнёрами? Первый раз об этом слышу. На данный момент он думает о «Локомотиве» и не собирается его покидать», - высказался Гарсия.

Отметим, что в двух последних матчах «Локомотива» Педро Габриэл не попадал в заявку.