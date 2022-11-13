​Карпин: «Сейчас договорных матчей в РПЛ нет»

Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов» и национальную сборную России, ответил на вопрос о том, стал ли чаще российский футбол в последние годы.

«Однозначно. Сейчас договорных матчей в РПЛ нет вообще. В лиге ниже - не знаю. Раньше это было, лет 10-15 назад. Да, это не доказано, но вы сами всё знаете. Раньше так происходило», - высказался Карпин, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Стоит напомнить, что в начале ноября трудовое соглашение между Валерием Карпиным и Российским футбольным союзом был продлён. Новый контракт рассчитан до конца июля 2024 года.

Также Валерий Карпин рассказал, что у него действительно было предложение возглавить сборную Армении.