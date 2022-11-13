Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мелкадзе: Я считаю, что Нобоа лучший игрок РПЛ

13 Ноября 2022 • 19:53 Комментировать

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе оценил уровень полузащитника команды Кристиана Нобоа.

«Когда Нобоа нет, считай, что половины созидания нет — вся игра через него построена. Считаю его на данный момент лучшим игроком Премьер-лиги», — передает слова Мелкадзе «Чемпионат».

Напомним, Нобоа получил травму и пропустит все оставшиеся матчи «Сочи» в этом календарном году. В текущем сезоне 37-летний хавбек принял участие в 16 играх с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 17 туров южане занимают девятое место в чемпионате России, набрав 25 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Нобоа Сочи Георгий Мелкадзе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
5
1
1.80 3.90 4.20
Видео
Окончен
Химки Химки
Сочи Сочи
0
2
Видео
70 мин
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
0
2.85 3.65 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Ноября
20:27 · Россия. Премьер-лига
Нагорных: «Галактионов - один из наиболее перспективных наших тренеров»
20:22 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» забило ЦСКА два гола подряд, один засчитали
20:11 · Россия. Премьер-лига
​Агент прокомментировал слухи о проблемах Педро Габриэла в «Локомотиве» эксклюзив
20:06 · Россия. Премьер-лига
​Карпин: «Сейчас договорных матчей в РПЛ нет»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе: Я считаю, что Нобоа лучший игрок РПЛ
19:40 · Россия. Премьер-лига
Булыкин выразил надежду, что Галактионов исправит ситуацию «Локомотива»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Терехов — об игре с «Химками»: «Мы полностью контролировали матч»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Как «Сочи» обыграл «Химки» - видео видео
19:27 · Россия. Первая лига
​«Рубин» подаст апелляцию: Тренер прокомментировал удаление Слуцкого
19:22 · Россия. Премьер-лига
Федотов объяснил перестановки в составе перед игрой с «Динамо»
19:21 · Россия. Первая лига
​Слуцкий получил красную карточку
19:21 · Россия. Премьер-лига
Терехов считает, что «Сочи» является претендентом на топ-3 в РПЛ
19:15 · Россия. Премьер-лига
​Лоськов и Пашинин войдут в штаб Галактионова
19:14 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «Несмотря на эту неудачу с «Ростовом», команда набрала хороший ход»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Семшов — о Галактионове в «Локомотиве»: «Время покажет, справится ли он» 1
Все новости
Рекомендуем