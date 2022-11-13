Мелкадзе: Я считаю, что Нобоа лучший игрок РПЛ

Форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе оценил уровень полузащитника команды Кристиана Нобоа.

«Когда Нобоа нет, считай, что половины созидания нет — вся игра через него построена. Считаю его на данный момент лучшим игроком Премьер-лиги», — передает слова Мелкадзе «Чемпионат».

Напомним, Нобоа получил травму и пропустит все оставшиеся матчи «Сочи» в этом календарном году. В текущем сезоне 37-летний хавбек принял участие в 16 играх с учетом всех турниров, в которых забил десять мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 17 туров южане занимают девятое место в чемпионате России, набрав 25 очков.