Булыкин выразил надежду, что Галактионов исправит ситуацию «Локомотива»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «железнодорожников».

«Не удивлен. Это было давно известно. Как у него получится, мы увидим после зимней паузы, когда он поработает с командой», — приводит слова Булыкина «Чемпионат». Эксперт надеется, что Галактионов сможет исправить положение «Локомотива», ведь сейчас команда находится в ужасной ситуации.

Ранее столичный клуб официально объявил о назначении бывшего наставника «Пари НН» на пост рулевого команды. Соглашение между сторонами подписано до лета 2024 года с возможностью продления.