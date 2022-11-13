​Лоськов и Пашинин войдут в штаб Галактионова

В воскресенье вечером «Локомотив» объявил о назначении Михаила Галактионова на должность главного тренера команды. В штабе 38-летнего специалиста будут работать Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. Об этом «РИА Новости» рассказал Юрий Нагорных, который возглавляет совет директоров московского клуба.

Стоит напомнить, что Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин вошли в тренерский штаб «Локомотива» месяц назад вскоре после назначения Андрея Фёдорова исполняющим обязанности рулевого команды. Последний, кстати говоря, в штабе Галактионова работать не будет.

Напомним, что Михаил Галактионов подписал с «Локомотивом» контракт на полтора сезона с возможностью продления.