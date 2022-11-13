Семшов — о Галактионове в «Локомотиве»: «Время покажет, справится ли он»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов отреагировал на назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера «Локомотива».

«Время покажет, справится ли он. От таких предложений не отказываются. Только через работу мы узнаем правильность выбора руководителей клуба», — заявил Семшов в эфире телеканала «Матч Премьер». Эксперт отметил, что у «Локомотива» на данный момент отличный боевой состав.

Ранее «железнодорожники» официально объявили о назначении Галактионова на пост рулевого команды. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года с возможностью продления.