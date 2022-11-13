Бышовец считает, что Сергеев более «тонкий» игрок, чем Сычевой

Российский тренер Анатолий Бышовец ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Зенит» или «Краснодар».

«В «Зените» есть Сергеев, который отвечает всем требованиям команды. Сергеев более непредсказуемый игрок атаки, чем Сычевой», — заявил Бышовец «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что Сергеев придает определенную скорость игре, он является более «тонким» футболистом, чем Сычевой, а в «Краснодаре» есть Джон Кордоба, поэтому нападающий «Оренбурга» может быть лишь его дублером.

26-летний Сычевой наравне с Куинси Промесом возглавляет таблицу лучших бомбардиров РПЛ, у обоих игроков по 14 голов.