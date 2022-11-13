​В «Оренбурге» назвали условие трансфера Сычевого

Владимир Сычевой оформил «идеальный хет-трик» в матче против «Краснодара», в котором «Оренбург» победил со счётом 5:1. Забив три гола, Сычевой догнал на вершине рейтинга бомбардиров Куинси Промеса из «Спартака» - у игроков по 14 голов.

Комментарий по поводу возможного трансфера Владимира Сычевого зимой дал Дмитрий Андреев, который занимает должность спортивного директора «Оренбурга».

«Если сумасшедшее предложение будет зимой, то с удовольствием отпустим [Сычевого], если оно будет так-сяк, то смысла переходить нет», - высказался Андреев, чьи слова приводит «ТАСС».

В зимнее межсезонье «Оренбург» отправился на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Любопытно, что 22 из 25 очков команда набрала дома.