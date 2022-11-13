Бышовец объяснил, с чем связана большая результативность Сычевого

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал игру форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого в текущем сезоне.

«Его результативность связана с тем, что он соответствует всем критериям хорошего нападающего. У него есть отличные физические и антропометрические данные», — заявил Бышовец «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что Сычевой хорошо ведет силовую борьбу, он активно действует в начальной стадии атак, плюс ко всему у него отличное взаимодействие с одноклубниками.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 17 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал две результативные передачи.