«Локомотив» официально объявил о назначении Михаила Галактионова на должность главного тренера команды. 38-летний специалист заключил с московским клубом контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024. В трудовом соглашении прописана опция возможного продления.

Михаил Галактионов является наставником молодёжной сборной России. Также в последние полгода он возглавлял «Пари НН», с которыми показывал неплохие результаты.

«Локомотив» ушёл в зимнее межсезонье, занимая лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В 2022 году команде остаётся провести два кубковых матча - против «Краснодара» (23 ноября) и против «Пари НН» (27 ноября).