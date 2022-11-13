Камоцци назвал Пруцева «абсолютным талантом»

Футбольный агент Франко Камоцци прокомментировал игру полузащитника «Спартака» Данила Пруцева в текущем сезоне.

«Данил Пруцев – абсолютный талант. Я счастлив, что он вчера сумел забить гол в дерби. Если он останется таким же скромным и будет усердно работать, то он сможет достичь высокого уровня», — цитирует слова Камоцци «РБ Спорт».

Агент рассказал, что именно он посоветовал «Спартаку» приобрести Пруцева, а также Антона Зиньковского, Даниила Хлусевича и Сергея Пиняева.

В нынешнем сезоне 22-летний Пруцев провел 20 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив три результативные передачи.