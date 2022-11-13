Лоськов высказался о возможном назначении Галактионова в «Локомотив»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов ответил на вопрос о возможном назначении Михаила Галактионова на пост наставника «железнодорожников».

«В клубе не сообщали, ничего не знаем об этом. Останемся ли с Олегом Пашининым в штабе? Также нет информации по этому поводу», — заявил Лоськов «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Галактионов является основным кандидатом на пост главного тренера «Локомотива». Напомним, что 38-летний специалист объявил об уходе с должности рулевого «Пари НН».

На данный момент «железнодорожниками» продолжает руководить исполняющий обязанности главного тренера Андрей Фёдоров.