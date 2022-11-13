Булыкин назвал клуб, который поможет Сычевому выйти на другой уровень

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой может выйти на новый уровень в «Зените».

«Где Сычевой может начать следующий год? Все зависит от того, кто его позовет. Это тонкий момент. Сычевому главное сделать правильный выбор — перейти в топ-клуб, не упустить этот момент», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, если Сычевой сможет перебраться в топ-клуб, то это поможет ему расти, в условном «Зените» он сможет выйти уже на новый уровень.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего нападающего 16 мячей и две голевые передачи в 17 матчах во всех турнирах.