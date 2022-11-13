​Баринов обратился к фанатам «Локомотива»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов обратился к фанатам клуба.

Как известно, «Локомотив» провалил первую часть чемпионата России – на текущий момент команда занимает лишь 14-е место в турнирной таблице.

Баринов пожелал болельщикам «Локомотива» терпения в этой тяжёлой ситуации. Футболист отметил, что сейчас в отношении игроков и клуба в целом присутствует много негатива.

«Хотелось бы, чтобы болельщики были вместе с нами. Вместе мы преодолеем все сложности, все трудности. Но самое главное - это терпение», - сказал Баринов, чьи слова приводятся на сайте «Локомотива».

Также Баринов попросил болельщиков более активно поддерживать команду, как это было раньше.