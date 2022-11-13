Обухов: Уже набрал хорошую форму

Форвард «Оренбурга» Владимир Обухов поделился эмоциями от своего предстоящего возвращения в футбол. Напомним, игрок отбывает дисквалификацию до 17 декабря этого года за нарушение антидопинговых правил.

«Когда возвращаюсь? У нас будет отпуск в декабре. И уже на сборы еду официально с командой. Самочувствие? Все отлично. С 17 октября работаю с командой», — заявил Обухов «Матч ТВ».

Футболист отметил, что уже набрал хорошую форму, в отпуске также предстоит работать, ведь без футбола скучно. Нападающий рассказал, что клуб его очень поддерживал, постоянно был на связи с треном.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков после 17 туров.

