Мостовой: «Урал» заиграл с приходом Ганчаренко

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил успехи «Урала» под руководством Виктора Ганчаренко.

«Урал» сейчас молодцы, у них одна из лучших серий игр, так подняться с предпоследнего места в РПЛ, класс. В этом есть заслуга Ганчаренко, после его прихода команда поменялась и заиграла», — цитирует Мостового Metaratings.

При этом эксперт считает, что раньше екатеринбургский клуб «тащил» только Эрик Бикфалви, а когда тренеру подписывают 6-7 качественных игроков, тогда все будет хорошо.

«Урал» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко после 17 туров.