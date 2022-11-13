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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин считает, что «Локомотив» сохранит прописку в РПЛ

13 Ноября 2022 • 16:46 Комментировать

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном вылете «железнодорожников» в Первую лигу.

«Думаю, что до вылета «Локомотива» не должно дойти. Сейчас придет новый тренер, который подготовит команду. Подбор футболистов – хороший, явно не для вылета», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Эксперт надеется, что «Локомотив» сможет улучшить свое текущее положение, но для этого руководство и тренерский штаб должны принимать правильные решения.

После 17 туров «красно-зеленые» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13. Стоит отметить, что если «Химки» в этом туре обыграют «Сочи», то «Локомотив» упадет в зону прямого вылета.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин
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