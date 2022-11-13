Агент: Сычевой может покинуть «Оренбург»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого, ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Еще две игры на Кубок, сейчас не имеет смысла это обсуждать. Может ли он покинуть команду зимой? Если будет достойное предложение, то почему нет?» — приводит слова Талаева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 16 мячей и записал на свой счет две результативные передачи.

«Оренбург» занимает 7-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков после 17 туров.