​Галактионов не будет против ухода Педро Габриэла

Педро Габриэл имеет не лучшие отношения с командой и руководителями «Локомотива». По этой причине бразилец может сменить клуб в зимнее трансферное окно. Михаил Галактионов, который возглавит команду в ближайшее время, вряд ли станет выступать против ухода Педро. Об этом на своих страницах рассказывает Metaratings.

Отмечается, что «Локомотив» зимой может либо продать Педро Габриэла, либо отдать его в аренду.

Стоит напомнить, что руководители «Локомотива» после трансфера запретили игроку носить прозвище Педринью на футболке.

«Локомотив» на текущий момент занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России.