Баринов высказался о своей игре на позиции центрального защитника

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос об игре на позиции центрального защитника.

«Новая позиция нравится меньше? Отношение не поменялось. Но мне говорят, это во благо команды. Я же не пойду к тренеру и не скажу: «Не надо меня ставить, ставьте кого-то другого», — цитирует слова Баринова официальный сайт «Локомотива».

Футболист заявил, что у каждого тренера есть свое видение, отметив, что он спокойно относится к этому.

В этом сезоне 26-летний капитан команды принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив одну результативную передачу.