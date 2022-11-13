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Колыванов: «Если «Спартак» продолжит в том же духе, будет бороться с «Зенитом» за чемпионство» эксклюзив

13 Ноября 2022 • 14:57 Комментировать

Футбольный эксперт Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги первой части сезона РПЛ.

 

- Какие главные события первой половины сезона могли бы отметить?


- «Ростов» удивил. И «Спартак». В том году «красно-белые» не так успешно играли в чемпионате. «Локомотив» удивил со знаком минус. Никто не ожидал от него такого неудачного старта сезона и игры. ЦСКА и «Динамо» выступают с переменным успехом. «Сочи» выдал не самый лучший старт. Большего от них ожидал. «Урал» удивил. С сентября команда не проигрывает. Что касается «Торпедо», было ожидаемо, что ему будет непросто. Надо было усиливаться перед чемпионатом, а не когда ты уже потерял много очков. Только тогда клуб начал приобретать каких-то футболистов. Пока они форму наберут, пока вкатятся в чемпионат. Это непросто.


- «Оренбург» многих порадовал. Успехи команды связываете с тренером, или с Сычевым, который много забивает?


- Для новичка чемпионата он играет хорошо. И это, конечно, работа тренера. Он ввел в состав Сычевого, и вообще клуб хорошо сработал на трансферном рынке:  взял иностранцев, которые очень усилили игру. Команда показывает яркий, красивый, атакующий футбол.


- «Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков. Будет ли борьба за первое место?


- Если «красно-белые» будут продолжать в том же духе, тогда конечно. Команда уже сыграна, ребята понимают, что от них хочет тренер. Они играют в быстрый футбол, стареются переходить от обороны в атаку за счет коротких и средних передач. Плюс есть быстрые нападающие. Соболев в этом сезоне много забивает, Промес. У нас интересный чемпионат. Голов команды стали забивать больше.


- Кто будет бороться за призовую тройку в итоге?


- «Ростов», однозначно. ЦСКА, «Динамо» и разумеется, «Спартак». Думаю, «Краснодар» попытается зацепиться. В любом случае матчей еще много и вторая часть чемпионата выглядит интригующей. Посмотрим, кто как усилится в зимнее трансферное окно, кто как подготовится в зимний перерыв.


- Каких игроков могли бы отметить, как открытие этого сезона?


- Сычевого, Чалова, который много забивает за ЦСКА. И выделю Соболева и Промеса из «Спартака». Куинси забивает почти в каждом матче. С ним будет трудно бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата.


- «Торпедо» и «Химки» обречены?

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- Не думаю. Все команды будут биться до последнего. Я в этом уверен. «Локомотив» во второй части чемпионата обязательно выберется из подвала таблицы.


- Исключаете вылет «железнодорожников» в ФНЛ?


- Нет, но по подбору игроков клуб должен быть как минимум в восьмерке. У «Локомотива» что-то не задалось с начала сезона с немцами. Какая-то чехарда стала происходить. А когда результата нет, часто у футболистов появляется нервозность на поле, что мы и видим.


- Верите, что Галактионов, который скоро возглавит команду, сможет исправить ситуацию? У него ведь не такой богатый опыт работы в РПЛ.


- Время покажет. Сейчас сложно сказать. С «Пари НН» вроде все складывалось более-менее. Команда неплохо начала сезон. Правда, потом было шесть поражений и одна ничья в семи матчах. Сейчас клуб выиграл две встречи. Но состав не сравнить с «Локомотивом». Поэтому Галактионов попытается исправить ситуацию.

 

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Торпедо Москва Зенит Ростов Химки Краснодар Урал Динамо Москва Игорь Колыванов Оренбург Михаил Галактионов Фёдор Чалов Куинси Промес Александр Соболев Пари НН Владимир Сычевой
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