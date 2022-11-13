​Галактионов стал тренером «Локомотива» - источник

В ближайшее время «Локомотив» должен объявить о назначении Михаила Галактионова главным тренером команды. По данным sport24, молодой специалист уже поставил подписи под трудовым соглашением с московским клубом. Контракт рассчитан на полтора сезона.

Михаил Галактионов в последнее время совмещал работу в «Пари НН» и молодёжной сборной России. После последнего матча нижегородцев в Премьер-лиге в 2022 году Галактионов попрощался с клубом.

«Локомотив», как известно, провалил первую часть сезона 2022/2023. Команда на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.