Мележиков: Абаскаль не поддержал идею турнира с красным мячом и буллитами

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о товарищеском турнире, который должен пройти зимой. Столичный клуб не очень хорошо оценил предложение организаторов, которые планируют использовать в конце матча красный мяч и вместо пенальти — буллиты.

«Наш клуб это не поддержал. Мы хотим играть по классическим правилам. Это, прежде всего, позиция главного тренера», — приводит слова Мележикова «РБ Спорт».

Функционер отметил, что для Гильермо Абаскаля участие в турнире является не коммерческой историей, а именно подготовкой к весеннему отрезку сезона, но Российская премьер-лига никак не учитывает мнение «Спартака».