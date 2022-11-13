Мележиков сообщил, что «Спартак» не планирует больших перемен в составе

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о трансферных планах «красно-белых» предстоящей зимой.

«Будут ли большие перемены? Существенных, больших, перемен не планируем. Количество новичков и позиции? Это точно не раскрою. Ни о позициях, ни о шорт-листе говорить не будем», — заявил Мележиков порталу «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что столичный клуб планирует выделить на зимнее трансферное окно порядка 20 миллионов евро.

После 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков.