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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран оценил шансы «Спартака» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство

13 Ноября 2022 • 13:46 Комментировать

Экс-форвард московского «Спартака», а в настоящий момент тренер Сергей Юран высказался о шансах команды Гильермо Абаскаля в борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул.

«Шесть очков - комфортный отрыв. «Зенит» может проиграть только самому себе. Хотелось бы, чтобы «красно-белые» завоевали золото, но объективно шансов у них немного», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

После 17 туров «Спартак» набрал 36 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В свою очередь «Зенит» с 42 очками уверенно лидирует. Подопечные Сергея Семака выигрывали РПЛ в последних четырех сезонах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Юран
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