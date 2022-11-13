Юран оценил шансы «Спартака» в борьбе с «Зенитом» за чемпионство

Экс-форвард московского «Спартака», а в настоящий момент тренер Сергей Юран высказался о шансах команды Гильермо Абаскаля в борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул.

«Шесть очков - комфортный отрыв. «Зенит» может проиграть только самому себе. Хотелось бы, чтобы «красно-белые» завоевали золото, но объективно шансов у них немного», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

После 17 туров «Спартак» набрал 36 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В свою очередь «Зенит» с 42 очками уверенно лидирует. Подопечные Сергея Семака выигрывали РПЛ в последних четырех сезонах.