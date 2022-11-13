«Краснодар» назвал состав на матч с «Оренбургом»

Программа матчей 17-го тура Российской премьер-лиги продолжается матчем в Оренбурге, где одноименная команда померяется силами с «Краснодаром». Тренерские штабы соперников назвали стартовые составы своих коллективов на матч.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Ленини, Манелов.

Поединок начнется в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на седьмой строчке.