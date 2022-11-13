Рязанцев рассказал, что нужно «Торпедо» для борьбы за выживание в РПЛ

Хавбек московского «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал, что нужно «автозаводцам» для борьбы за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата России.

«Чтобы остаться, нужно забивать голы и выигрывать. Тренерский штаб знает, что нужно делать в зимнюю паузу. Надеюсь, что мы увидим результат весной», - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

В последнем матче Премьер-лиги перед зимним перерывом «Торпедо» потерпело поражение от петербургского «Зенита» со счетом 0:2. По итогам 17 туров чемпионата страны столичный коллектив с шестью набранными баллами занимает последнее место в турнирной таблице.