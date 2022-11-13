Умяров: «Второе место «Спартака» меня не устраивает, хочется первое»

Полузащитник столичного «Спартака» Наиль Умяров высказался насчет выступления «красно-белых» в первой части сезона чемпионата России. По итогам 17 туров «народная команда» располагается на второй строчке в турнирной таблице, уступая лишь петербургскому «Зениту».

«Нет предела совершенству. Но провели первую часть сезона достаточно хорошо. Второе место меня не устраивает, хочется первое», - передает слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Стоит отметить, что подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть баллов. В последнем матче Премьер-лиги перед зимним перерывом «Спартак» на выезде переиграл «Локомотив» со счетом 2:1.