Абаскаль: «Хочу работать в «Спартаке» бесконечно»

Испанский специалист Гильермо Абаскаль, который занимает пост главного тренера столичного «Спартака», высказался относительно своей работы в «народной команде».

«Хотелось бы работать в «Спартаке» бесконечно, но я точно не стремлюсь провести здесь больше игр, чем заслуживаю. Хочу, чтобы меня адекватно оценивали по результатам команды», - передает слова 33-летнего тренера телеграм-канал «СПАРТАК ИНФОРМ».

Напомним, что Гильермо возглавил «Спартак» минувшим летом. Под его руководством «красно-белые» с 36 набранными очками занимают второе место в Премьер-лиге после 17 туров.