Умяров рассказал, когда вернётся в общую группу «Спартака»

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров поведал о восстановлении после повреждения. Его слова приводятся на страницах «Спорт-экспресса».

«Пока не восстановился. Но сейчас чувствую себя получше. Не будем загадывать, что будет дальше. На сборах уже точно буду в общей группе», - высказался 22-летний исполнитель.

В последний раз Наиль выходил на футбольное поле в матче против самарских «Крыльев Советов» 9 октября. В общей сложности полузащитник провел в текущем сезоне 15 поединков за «красно-белых», в которых не отметился голевыми действиями.

По итогам 17 туров «Спартак» идет на втором месте в РПЛ.