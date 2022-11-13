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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих свободных агентов в мире

13 Ноября 2022 • 11:22 Комментировать

Российский нападающий Артём Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих свободных агентов в мире. Список составил портал Transfermarkt.

Стоимость 34-летнего форварда оценивается в четыре миллиона евро. Известно, что по этому показателю бывшему нападающему питерского «Зенита» и сборной России удалось опередить защитника Эдгара Иэ, покинувшего в январе турецкий «Трабзонспор», и полузащитника Фабиу Мартинша, покинувшего команду «Аль-Вахда» из ОАЭ. Стоимость обоих футболистов оценивается в 3.5 миллиона евро.

Правда, в последнее время футболист подешевел на треть. Его трансферная стоимость упала с шести до четырех миллионов рублей.

7 ноября Турецкая федерация футбола объявила об уходе бомбардира из команды «Адана Демирспор». В качестве причин назывались  задержки по зарплате, по причине которых игрок не получил выплаты за сентябрь и октябрь.

Российский форвард выступал за турецкий коллектив с 18 августа. Его контракт был рассчитан на год с возможностью продления на один сезон. В составе «Адана Демирспор» он провел пять матчей, в которых сумел забить всего один гол.

У Артёма Дзюбы есть несколько предложений в Россию. В частности, в услугах форварда заинтересованы казанский «Рубин» из Первой лиги и московское «Торпедо», выступающее в РПЛ. При этом, вариант с возвращением футболиста в питерский «Зенит» исключается.

Ранее российская фигуристка и хореограф Бетина Попова отмечала, что футболист Артём Дзюба мог бы прекрасно влиться в проект «Ледниковый период». Спортсменка считает Дзюбу ярким персонажем, имя которого «всегда и везде на слуху».

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