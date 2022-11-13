Россиянин из «Зенита» рассчитывает продолжить карьеру в Италии

Хавбек петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой высказался относительно возможного трансфера в итальянский чемпионат.

«Поеду ли в Италию? Надеюсь», - приводит слова полузащитника «Спорт-экспресс».

Ранее в прессе появилась информация об интересе к российскому хавбеку со стороны ряда клубов из Италии. Сообщалось, что подписать Андрея хотят «Сампдория», «Лацио», «Монца», «Удинезе», «Верона» и «Эмполи».

В этом сезоне на счету полузащитника шесть голов и два ассиста в 22 матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.