Булыкин: «Спартак» мог победить «Локомотив» со счётом 4:0»

Экс-нападающий столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о результате поединка между «железнодорожниками» и «Спартаком» в рамках 17-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:1.

«Спартак» выглядел и посвежее, и побыстрее. Могли бы забить больше, если бы не Худяков. Два нереализованных выхода один на один у «Спартака» - и счет мог быть 4:0», - передает слова Булыкина Metaratings.ru.

После очередной неудачи «железнодорожники» остались на 14-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Спартака», то «красно-белые» продолжают преследовать петербургский «Зенит».